Янукович наводит мосты в Азию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принимает участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит сегодня в Стамбуле.

Как передает корреспондент УНИАН, 7-9 июня в Стамбуле проходит третий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Во второй, основной день программы саммита, в его работе принимает участие официальная украинская делегация во главе с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

В рамках программы саммита запланировано выступление В.ЯНУКОВИЧА перед его участниками.

Также сегодня запланированы двусторонние встречи В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ, главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ, Президентом Турецкой Республики Абдуллахом ГЮЛЕМ, Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

Также, как предварительно планируется, сегодня во второй половине дня в Стамбуле В.ЯНУКОВИЧ встретится со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ.

*** Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международная организация, созданная по инициативе Казахстана в 1996 году.

Членами СВМДА являются 18 стран, еще 7 стран, в том числе Украина, являются наблюдателями.

В рамках организации страны-участницы проводят диалог по вопросам укрепления безопасности на азиатском континенте.

Как считается в дипломатических кругах, СВМДА является аналогом европейской ОБСЕ.