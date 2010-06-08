БЮТ требует согласовывать назначения в правоохранительных органах

Представители фракции БЮТ предлагают Верховной Раде принять закон, согласно которому все назначения и увольнения руководителей правоохранительных органов должны согласовываться с профильным комитетом ВР.

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины” относительно согласования кандидатур для назначения на должности и освобождение от должностей руководителей в правоохранительных органах Украины внесен народными депутатами от БЮТ Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, Юрием ПРОКОПЧУКОМ и Романом ЗАБЗАЛЮКОМ.

В частности, проект закона предусматривает, что первые заместители, заместители министра внутренних дел Украины, руководители правительственных органов государственного управления в составе МВД назначаются на должности и освобождаются от этих должностей Кабинетом министров по представлению, которое вносится министром внутренних дел после согласования кандидатур на эти должности в Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По такой же схеме назначаются и освобождаются заместитель министра внутренних дел Украины - начальник Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, начальники главных управлений, управлений МВД Украины в областях, городах Киеве и Севастополе, на транспорте, руководители учебных заведений и научно-исследовательских учреждений МВД.

При этом предусмотрено, что генеральный прокурор Украины назначает на должности и освобождает от должностей своего первого заместителя и заместителей после согласования кандидатур на эти должности в Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, и без такого согласования - руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера, других работников Генеральной прокуратуры Украины. Аналогично происходит и с прокурором Автономной Республики Крым, заместителями прокурора Автономной Республики Крым, прокурорами областей, городов Киева и Севастополя, руководителями учебных заведений, научно-исследовательских учреждений системы прокуратуры.

Аналогичная схема, по мнению авторов, должна действовать и при назначении и освобождении должностных лиц Государственной налоговой администрации Украины и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.