СМИ: для Януковича ремонтируют резиденцию на Липской

В июне Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ переедет в резиденцию на ул. Липской, 4. В Администрации Президента это пока не подтверждают.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Сегодня».

Газета напоминает, что киевские водители продолжают стоять в пробках, пропуская кортеж Президента, который каждое утро едет из «Межигорья» (с. Новые Петровцы) через весь Киев на работу. А потом вечером возвращается обратно. Несколько месяцев назад заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН сказала, что рассматривается возможность переезда В.ЯНУКОВИЧА в одно из зданий в центре Киева, чтобы не создавать трудностей киевлянам. «Пока этого не произошло, но в АП ходят слухи, что произойдет уже в середине июня. Переедет Президент якобы в резиденцию в особняке на Липской, 4», - пишет «Сегодня».

«В гостиной и кухне поменяли паркет, - сказал нам один из советников Президента. - Сейчас идет ремонт второго этажа, где будет рабочий кабинет и спальня Президента». Но официально информация о переезде не подтверждается. «Мне об этом ничего не известно», - сказала А.ГЕРМАН.

Что касается обещаний ГАИ облегчить жизнь водителям во время проезда кортежа Президента, то пока сделано немного. В ГАИ МВД Украины изданию сообщили, что увеличили число регулировщиков: «Они во время проезда кортежа будут управлять автопотоком так, чтобы уменьшить пробки. Возможно, сократим и время простоя автомобилей до и после проезда кортежа. Сейчас это около 3 минут. (Водители утверждают, что реально им приходится стоять минут 10-15.)».