Тимошенко: за вход в коалицию дают $1 миллион сразу и 25 тыс. – ежемесячно

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что все депутаты, которые не перерегистрировались во фракции БЮТ, будут лишены депутатских мандатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем проводить эту перерегистрацию, и мы будем добиваться того, чтобы наша фракция имела возможность затем лишить всех, кто остается за пределами фракции, мандатов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно сейчас все депутаты, которые прошли в парламент по спискам БЮТ, проверяются на идеологическую и моральную стойкость.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что некоторые депутаты от БЮТ вынуждены были войти в коалицию из-за зависимости от власти, поскольку бизнесу, которым они владеют, не возвращают, согласно закону, НДС. Другие, по ее словам, переходят в коалицию за деньги.

«За вход в коалицию отдают миллион долларов сразу, и потом 25 тысяч – ежемесячно. Все депутаты эти ставки знают», - отметила она.

В то же время, лидер БЮТ не уверена, что лишить депутатских мандатов можно будет быстро. «Возможно, мы это не сделаем сегодня, когда такое мощное давление властью осуществляется на суды, на Центральную избирательную комиссию, на Верховную Раду, но всегда останется право у нас воспользоваться той статьей Конституции, которая предусматривает, что невхождение во фракцию лишает депутата мандата. Если при перерегистрации депутаты не войдут в состав фракции, значит, они имеют все конституционные основания лишиться мандатов», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.