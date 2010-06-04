The Economist: 100 дней Януковича напугали многих на Западе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оказался именно таким, как того боялись многие эксперты.

Так британское издание The Economist охарактеризовало первые 100 дней президентства лидера Партии регионов.

Автор публикации отмечает, что «авторитарные тенденции администрации ЯНУКОВИЧА не вызывают никаких сомнений», а «коррупция стала неотъемлемым признаком в Украине».

«Власть также пытается свести счеты с Юлией ТИМОШЕНКО, бывшим премьер-министром и основной соперницей ЯНУКОВИЧА на выборах. Было возобновлено старое коррупционное дело в отношении ТИМОШЕНКО и заказана проверка деятельности ее правительства, которая будет проводиться не финансовыми аудиторами, а американской юридической фирмой, - говорится в статье. – В то же время были закрыты все не расследованные до конца дела в отношении соратников ЯНУКОВИЧА».

Эксперт отмечает тот факт, что «первые 100 дней президентства Виктора ЯНУКОВИЧА испугали многих на Западе».

«ЯНУКОВИЧ согласился продлить срок пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на более дешевый газ, разрешил российским спецслужбам вернуться в Крым, а также вызвал обеспокоенность по поводу возвращения цензуры в средства информации. Он не внедрил никаких серьезных реформ», - пишет автор статьи.

Но при этом издание напоминает, что 2 июня правительство представило программу экономических реформ.

«Указанные реформы предусматривают увеличение цены на газ и полный пересмотр пенсионной системы. Основной вопрос в том, найдет ли ЯНУКОВИЧ политическую волю для внедрения реформ, которые могут сделать его непопулярным. Если он на это пойдет, украинская политика может превратиться в триллер. Если нет, она, скорее всего, станет фильмом ужасов», - говорится в аналитическом материале.

The Economist отмечает, что «препятствия на пути интеграции Украины в ЕС связаны не с ее сближением с Россией, а с внутренней политикой, слабыми институтами и ужасным состоянием экономики».