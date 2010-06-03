Эксперт прочит смерть двухполюсной модели в Украине

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прогнозирует, что так называемые альтернативные проекты на ближайших выборах могут набрать от 15% до 25% голосов избирателей, поскольку наблюдается рост протестных настроений в обществе и увеличение ниши идеологической альтернативы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно результатов социсследований, проведенных R&B-групп.

Эксперт убежден, что двухполюсная модель в Украине постепенно начинает разрушаться, и в первую очередь это происходит за счет спада доверия к оппозиции, которая не смогла консолидироваться и выйти за рамки деструктивной дискуссии.

«В то же время, значительно растет сегмент протестного электората, находящегося в поисках политической альтернативы. Суммарно эта ниша может достигать 25%. Здесь стоит учитывать и электорат ТИГИПКО-ЯЦЕНЮКА и 3-5% таких проектов как «Коммунальный фронт» и разного рода «зеленые» партии», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

При этом, по его мнению, «если избиратель ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКА является нестойким, динамичным, так же, как разобщенность «зеленого» движения тоже не гарантирует приемлемого результата одной из партий, то в случае с такими проектами как «Коммунальный фронт» мотивация для избирателя – вполне понятна и не имеет идеологических конкурентов».

В связи с этим А.ГОЛОБУЦКИЙ убежден, что предстоящие выборы в местные советы станут настоящим испытанием для традиционных партий, представленных в парламенте.

«Выборы в местные советы станут лакмусовой бумажкой, демонстрирующей настроения в обществе. Ряд традиционных партий, имеющих даже свои фракции в парламенте, попросту могут остаться «за бортом» большой политики, существенно потеряв во влиянии на региональном уровне. Тогда как в советах появится феномен так называемых муниципальных проектов», - прогнозирует политолог.