Азарова в ВР спросили, почему он не садится в кресло премьера

Народный депутат от НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, заявляет, что в законопроекте “Об основах внешней и внутренней политики” есть много «абсурдных положений».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

Перед ним выступал представитель этого комитета Анатолий ГОРБАТЮК, который отметил, что комитет девятью голосами «за» и тремя «против» рекомендует парламенту принять законопроект «Об основах внешней и внутренней политики Украины» в первом чтении.

А.МАТВИЕНКО выступил от тех членов комитета, которые проголосовали против данного решения. Он отметил, что данный законопроект «впопыхах слепился, он является декларативным», а ряд его положений не отвечают Конституции Украины. По его словам, в законопроекте предусмотрено, что не могут быть приняты законы, которые противоречат нормам, заложенным в Закон «Об основах внешней и внутренней политики Украины», в случае его принятия.

А.МАТВИЕНКО подчеркнул, что такая норма противоречит законодательству Украины и Конституции Украины, поскольку ни один закон не имеет привилегий перед другими законами.

А.МАТВИЕНКО отметил, что в законопроекте содержится ряд «абсурдных положений», касающихся завершения политической реформы, но при этом никто не знает, о чем идет речь. По его словам, также абсурдным является положение о «снятия с эксплуатации ЧАЭС, которая уже давно снята с эксплуатации».

Также А.МАТВИЕНКО обвинил премьер-министра Николая АЗАРОВА в том, что он «демонстрирует политику угодничества», поскольку докладывает законопроект, который не имеет никакого отношения к Кабинету министров Украины.

В ответ председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что данный законопроект должен был докладывать Представитель Президента в Верховной Раде Украины, но В.ЛИТВИН обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с тем, чтобы данный законопроект представлял премьер-министр. Спикер считает, что представление Н.АЗАРОВЫМ данного законопроекта «является проявлением уважения к ВРУ».

Также в завершение выступления А.МАТВИЕНКО обратился к Н.АЗАРОВУ с вопросом, почему он находится не в кресле премьер-министра Украины, а в кресле, расположенном рядом. «Это что, кресло освобождено для Президента Украины? У нас уже сегодня и правительство Президента, и еще вы, Владимир Михайлович (речь идет о В.ЛИТВИНЕ – УНИАН), освободите свое кресло, пусть тогда будет и Верховная Рада Президента», - отметил А.МАТВИЕНКО.

При этом депутат добавил: «Я против того, чтобы мы воевали, но я за то, чтобы было оппонирование, чтобы был разум, потому что иначе будем иметь беду в государстве». После этого В.ЛИТВИН засмеялся, а Н.АЗАРОВ пересел в кресло премьер-министра Украины.