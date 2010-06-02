Янукович готов уволить некоторых губернаторов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уже имеет претензии к некоторым председателям областных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с вновь назначенными председателями районных государственных администраций Украины, на которой также присутствовали руководители облгосадминистраций.

Особое внимание местных руководителей Президент обратил на важность «полного осознания ими ответственности за свою работу, желание работать и недопустимость траты времени».

«Каждый государственный служащий должен осознанно подходить к закону о принципах внутренней и внешней политики – что его нужно будет выполнять и претворять в жизнь в своей повседневной работе», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, заметив, что этот закон, собственно, и определяет стратегический курс нашей страны.

В этом контексте он отметил целесообразность уже в ближайшее время сделать первые выводы о работе новых глав ОГА.

«У меня уже есть серьезные претензии к некоторым губернаторам. И, скорее всего, в ближайшее время мы будем принимать решение об их освобождении или переводе на другую работу. Это абсолютно нормально. Долго мы ждать не будем. Если будем видеть, что человек не в состоянии организовать эффективную работу, будем предлагать уйти на другую», – объяснил свою позицию В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины также отметил, что ожидает от руководителей местной исполнительной власти эффективной и системной работы в соответствии с курсом, начатым в государстве, реформ, определенных законодательством стратегических приоритетов и ожиданий общества.