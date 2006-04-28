В Киеве задержана группа рекетиров

В Киеве работники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали преступную группу, участники которой требовали от предпринимателя 500 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в состав группы входили жители столицы и Киевской области.

Установлено, что организатор группы, житель г. Киева, заказал менеджеру общества с ограниченной ответственностью похищение заместителя директора другого ООО с целью последующего вымогания у предпринимателя 500 тыс. долларов США несуществующего долга.

К совершению похищения были привлечены другие участники преступной группы, которые в конце марта под угрозой насилия, используя наручники и угрожая пистолетом, вывезли заложника в одно из сел Фастовского района и удерживали его в частном доме. Через трое суток предпринимателя освободили для того, чтобы тот собрал необходимую сумму, вместо этого взяли в заложники его отца, которого освободили лишь после выплаты им 34 тыс. долларов США.

Пятеро участников преступления уже задержаны.

Следственными органами Главного управления МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ст. 189 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в особо крупных размерах, совершенное организованной группой).