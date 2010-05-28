Табачник показал цену слова Януковича

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что Украина не вернется к 10-летней системе образования.

Об этом министр заявил во время прямой телефонной линии в «Комсомольской правде в Украине» в ответ на вопрос: «Собираетесь ли вы отменять 12-летнее образование в школах?».

«Проблема очень сложная. В ближайшее время мы проведем большое совещание учителей и ученых, в июне запланированы парламентские слушания, после чего мы будем готовы объявить позицию министерства по этому вопросу. Но точно вам скажу, что к десятилетке мы не вернемся, иначе наша школа будет неконкурентоспособна», - сказал Д.ТАБАЧНИК, добавив: «Ведь в таком случае у нас сокращается количество учебных часов за весь школьный период. Вспомните, мы с вами учились в школе 6 дней, а потом перешли на пятидневку. Оттуда и возникла идея 11 лет обучения, а потом 12. К примеру, в Европе учебная программа в школе колеблется от 11 до 12 тысяч часов, в Бельгии, Голландии и Германии (где учатся 13 лет) - от 12 тысяч. У нас школьная программа сегодня - это 10 268 часов. Двенадцатилетка позволяет освоить в школе 10 745 уроков».

Кроме того, есть проблема профильности школ, сказал министр. До сих пор Министерство образования и все его предыдущие руководители практически ничего не сделали для создания реальной профильной школы. У нас учебные заведения объявляют себя экологическим или правовым лицеем, делают красивую вывеску, вводят пару факультативов, чтобы родительский комитет мог собирать деньги на благоустройство, а на самом деле ничего не делается. Поэтому мы будем искать форму профессионализации школы, чтобы в 12-й класс шел тот, кто действительно хочет готовиться к университету. При этом Д.ТАБАЧНИК пообещал «всем учителям, родителям и ученикам, что к 1 сентября этого года министерство официально проведет все научные апробации, обсуждения, консультации и обнародует свою позицию - какой у нас будет школа».

Как сообщал УНИАН, во время предвыборной кампании в статусе кандидата в Президенты Виктор Янукович обещал вернуть десятилетнее образование. «Мы не будем у наших ребят, у нашей молодежи забирать эти два года. И тот популизм, который был у «помаранчевых», – мы от него избавимся очень быстро», - рассказывал Янукович электорату.