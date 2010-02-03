Янукович предлагает сократить сроки образования

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что в общеобразовательных школах страны будет проведена реформа.

Об этом он сказал в Донецке, в студии телеканала «Донбасс», общаясь по телемосту с жителями Донецкого региона.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что уже в текущем году, в случае его победы на президентских выборах, в общеобразовательных школах страны будет проведена реформа, которая вернет 10-летнее среднее образование. «В этом году уже будем проводить реформу средней школы. Мы в обязательном порядке пересмотрим сроки получения среднего образования, мы вернемся к 10-летнему среднему образованию», - сказал кандидат в президенты. И добавил: «Мы не будем у наших ребят, у нашей молодежи отбирать эти два года. И тот популизм, который был у «оранжевых», – мы от него избавимся очень скоро».

Кроме того, лидер ПР заверяет, что закон о русском языке будет принят в Украине не позднее апреля 2010 года.

«Мы вернем в наши школы русский язык, мы примем закон о языках, который позволит применять русский язык в образовании, в медицине, в судопроизводстве и в делопроизводстве», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что «этот закон будет принят не позже апреля месяца».

«Я его (закон) подпишу с вашего согласия, которое вы дадите 7 февраля мне, и дадите мне мандат доверия, и я подпишу этот закон вот этой рукой», - сказал кандидат, жестом указав на свою правую руку.

Как сообщал УНИАН, в январе В.ЯНУКОВИЧ заявлял, что "после выборов в парламенте найдется большинство голосов, которые примут имплементарный закон о языках, который позволит беспрепятственное использование русского языка и других языков во всех сферах".