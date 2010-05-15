В МИД утверждают, что Украина Тузлу не потеряет

Министерство иностранных дел Украины опровергает заявления оппозиции о том, что в результате делимитации украинско-российской морской границы Украина потеряет остров Тузла.

Об этом говориться в заявлении Департамента информационной политики МИД Украины, которое есть в распоряжении УНИАН.

«В МИД Украины крайне удивлены заявлениями представителей украинской оппозиции относительно переговоров о делимитации границы между Украиной и Российской Федерацией в Керченском проливе. Вопрос о принадлежности острова Коса Тузла Украине на этих переговорах не поднимается и никогда не поднимался. Остров является неотъемлемой частью территории Украинского государства, что полностью признается Россией», - подчеркивается в заявлении.

В МИД уверены, что любые спекуляции по этому поводу являются «свидетельством попыток отдельных политиков, все еще неспособных примириться с поражением на демократических и международно признанных выборах, ввести в заблуждение общество и искусственно осложнить для украинской дипломатии ход успешно продвигающихся в последние месяцы переговоров о делимитации морской границы с Россией».

Как сообщал УНИАН, 15 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в результате делимитации украинско-российской морской границы Украина потеряет остров Тузла.

«Речь идет о Керченском проливе – это выход Украины в Азовское море, это остров Тузла, за который Украина достаточно сильно боролась. И как раз на базе такой делимитации границ Украина теряет Тузлу и теряет выход в Азовское море", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

12 мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в том числе относительно острова Коса Тузла.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября за 102 метра от линии украинско-российской границы.

5 мая 2010 года министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что Украина и Россия создадут совместную Комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала.