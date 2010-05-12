БЮТ: "регионалы" снова не поддержали социальные обещания Януковича

Член фракции БЮТ, министр социальной политики и труда оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ утверждает, что сегодня Партия регионов в который раз продемонстрировала, что об интересах граждан она вспоминает лишь перед выборами, отказавшись поддержать важный социальный законопроект.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

«Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда большинством голосов принято решение рекомендовать парламенту принять законопроект №6165 о государственной помощи семьям с детьми от 3 до 18 лет. Поддержали его оппозиционные фракции БЮТ и НУ-НС, в то время как «регионалы» и коммунисты даже пальцем не пошевелили, чтобы выполнить то, что было наобещано перед выборами», - заявил А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, законопроект народных депутатов Олега ЛЯШКО, А.ПАВЛОВСКОГО и Ивана КИРИЛЕНКО предусматривает выплату социальной помощи семьям с детьми от 3 до 13 лет в размере 250 грн., а с 13 до 18 – 500 грн.

«Этот законопроект включает все те сладкие слова Виктора ЯНУКОВИЧА, благодаря которым он смог обмануть социально незащищенных граждан и получить президентское удостоверение», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Народный депутат подчеркнул, что его шокировало сегодняшнее поведение членов Партии регионов и коммунистов, которые не поддержали важный социальный законопроект.

«Таким образом ЯНУКОВИЧ продемонстрировал свое неуважение к гражданам и то, что они нужны ему лишь как поголовье избирателей», - резюмировал А.ПАВЛОВСКИЙ.