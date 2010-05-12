Фельдман: в Украине - критическая ситуация с «социальным сиротством»

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что в настоящее время в Украине сложилась критическая ситуация с «социальным сиротством», т.е. с проблемой детей, которые по социально-экономическим причинам не имеют надлежащей опеки, заботы и воспитания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что значительную долю социальных сирот составляют дети родителей, которые вынуждены искать себе заработок за границей.

При этом, отметил депутат, проблема социального сиротства в Украине усугубляется еще и тем, что лица, которые присматривают за детьми трудовых мигрантов, - а это традиционно родственники, знакомые родителей и даже соседи, – как правило, не могут защитить права детей, если они попадают в беду или сталкиваются с трудностями. В связи с этим А.ФЕЛЬДМАН считает, что без института временной опеки и попечительства ребенок в Украине лишен возможности реализовать свои права.

В этом контексте в сообщении отмечается тот факт, что сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект (№ 2578) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно преодоления социального сиротства в семьях граждан, которые работают за рубежом)», автором которого является А.ФЕЛЬДМАН.

В частности, законопроект предусматривает введение института временной опеки и попечительства над детьми, родители которых выехали на заработки за границу, а также расширяются права опекунов и попечителей, которые становятся законными представителями интересов ребенка, несут ответственность за его жизнь, здоровье, физическое и психическое развитие.

В сообщении также подчеркивается, что по данным «Международной организации миграции», за границей работает около 3 млн. украинцев, вследствие чего без родительской опеки и полноценной заботы и воспитания осталось очень большое количество детей. При этом каждый десятый несовершеннолетний правонарушитель в Украине имеет родителей, которые выехали на заработки за границу.