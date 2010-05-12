Депутатов призывают поддержать запрет на магию и колдовство

Деятельность целителей, астрологов и экстрасенсов деструктивно воздействует на общество – разрушает моральное и духовное здоровье нации, поэтому требует немедленного запрета. Такое мнение главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» (ФСК) Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН.

Лидер общественного движения призвал депутатов Верховной Рады ввести запрет на деятельность магов, целителей и предсказателей судеб. Также он отметил негативные последствия телепередач с колдуньями и предсказателями и подчеркнул необходимость запрета рекламы любых услуг мистического характера.

В частности, речь идёт о поддержке законопроекта № 6299«О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно запрета деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы))», внесённого группой депутатов (инициатор – народный депутат Украины от БЮТ, председатель Межфракционной депутатской группы «За духовность, моральность и здоровье Украины» Павел УНГУРЯН).

«Вопрос о запрете этого шабаша и бессовестного мошенничества перезрел. Используя человеческий интерес ко всему необъяснимому, экстрасенсы вмешиваются в психическое и физическое здоровье людей. На этом рынке действует множество мошенников, которые, используя шарлатанские практики, с помощью рекламы в СМИ, выкачивают из доверчивых сограждан деньги. Люди им верят, забывая, что СМИ, по закону, не несут ответственности за содержание рекламы. Если они экстрасенсы – пусть идут на службу в милицию и предупреждают преступления. Если не можете раскрыть преступление – то грош вам цена. Тогда я тоже экстрасенс – потому что занимаюсь поиском мошенников и их выявлением», – заявил лидер ФСК.

При этом он подчеркнул, что деятельность магов, экстрасенсов и колдунов не регламентируется законами Украины, и «они безнаказанно пытаются лечить людей, больным обещают чудеса исцеления. Люди верят в это и не обращаются в медицинские учреждения». По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, колдуны и предсказатели судеб также разрушают семьи. Кроме того, используя религиозную атрибутику, колдуны-шарлатаны манипулируют религиозными чувствами христиан, выманивая деньги у тех, кто мало знаком с особенностями церковной жизни.

«Чтобы выкачивать деньги, экстрасенсы объявляют о «порче», о том, что муж или жена – «энергетический вампир». Чтобы изолировать свою жертву от адекватных родственников, экстрасенсы призывают людей бросать семьи. В традиционно христианской стране маги и колдуны, прикрываясь иконами, массово пропагандируют свои лжеучения. Общеизвестно, что любая конфессия отрицательно относится к любого рода оккультным практикам», – подчёркивает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Кроме того, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напоминает о случаях, когда по совету экстрасенсов и астрологов люди бросали учёбу, увольнялись с работы.

Также лидер общественной организации обращает внимание на нанесение ущерба психическому и физическому здоровью украинцев.

Он подчеркивает недопустимость применения психотерапевтических практик, методов внушения и гипноза, которые практикуют целители, как правило, не имеющие медицинского образования.

«Получить подтверждение обострения заболеваний после экстрасенсорного воздействия – не составит труда», – уверен В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. «Ведь экстрасенсы и маги, используя различные техники, манипулируют сознанием, заставляя жертву верить им. Колдуны-вымогатели, которые объявляют себя целителями, занимаются кощунственными вещами – паразитируя на человеческих слабостях, а зачастую – на горе, вводят людей в зависимость, внушают страх. Добиваясь у жертвы ощущения беспомощности, заставляют придти к выводу, что только экстрасенс способен спасти», – говорит В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, законопроект № 6299 имеет все шансы получить большинство голосов в Верховной Раде, поскольку его подали представители всех парламентских фракций – как правительственных, так и оппозиционных.

Вместе с тем, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ призывает авторов законопроекта дополнительно разработать критерии и терминологический инструментарий для определения критериев вреда, нанесённого целителями и экстрасенсами, и конкретизировать попадающую под запрет оккультную деятельность.

Справка УНИАН. Законопроект № 6299 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно запрета деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы))» внесли на рассмотрение Верховной Рады народные депутаты Украины Павел УНГУРЯН, Валерий ДУБИЛЬ (оба от фракции «Блок Юлии Тимошенко»), Юрий БУТ (фракция блока «Наша Украина – Народная Самооборона»), Григорий СМИТЮХ (Партия регионов), Светлана ШМЕЛЁВА, Евгений ЦАРЬКОВ (оба от Коммунистической партии Украины) и Николай РУДЧЕНКО (Блок Литвина) 13 апреля этого года.

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за деятельность экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов, предсказателей будущего, а также распространение информации и материалов, проведение массовых мероприятий при участии экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов, и мероприятий по предоставлению услуг по предсказанию судьбы.

Штраф – от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Народные избранники хотят запретить и трансляции на телеканалах «передач и программ или видеосюжетов при участии экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов, и таких, в которых демонстрируются услуги по предсказанию будущего (судьбы), кроме документальных фильмов, которые рассказывают о негативном влиянии экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов, и услуг по предсказанию будущего». Законопроектом предусмотрено запретить и рекламу услуг и деятельности экстрасенсов, хиромантов и т. д.

«Услуги по предсказанию будущего (судьбы)» депутаты определили как «деятельность гадалок, хиромантов, астрологов, провидцев, знахарей, ясновидцев, вещунов, предвестников, и других лиц, которые путём гадания, хиромантии, нумерологии и магических обрядов и приёмов стараются угадать будущее (судьбу) или неизвестные факты человека, объектов или других явлений (погоды, урожая и т. п.), а также с помощью магических приёмов и обрядов вроде бы корректируют будущее (судьбу) человека и его проблемы, снимают порчу».

Также предлагается изъять из перечня Государственного классификатора профессий ДК 003-95 профессии: 5151 – Астролог, 5152 – Гадалка, 5152 – Хиромант.

Как следует из пояснительной записки, законопроект был инициирован в связи с многочисленными обращениями и фактами злоупотреблений в данной сфере и угрозой, которую представляет для украинского общества, его психического, морального и духовного здоровья (особенно это касается молодого поколения) неконтролируемая и вредная деятельность вышеназванных субъектов.