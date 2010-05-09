Во Львове суд запретил проводить массовые мероприятия в День Победы

10:59, 09 мая 2010
Политика
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Решение приняли вчера вечером

Постановлением Львовского окружного суда от 8 мая с.г. во Львове 9 мая запрещено проводить политическим партиям и общественным организациям массовые мероприятия по случаю 65-й годовщины Победы. Об этом сообщил УНИАН первый секретарь Львовского горкома СПУ Василий МУЗЫКА.

Он отметил, что соответствующее постановление суда было принято и обнародовано присутствующим на заседании представителям политических партий и общественных организаций поздно вечером - около 22.00 8 мая.

«Согласно постановлению суда всем политическим силам и общественным организациям, которые подали заявки на проведение 9 мая во Львове акций ко Дню Победы, запрещается их проводить», - отметил В.МУЗЫКА.

Он также сообщил, что социалисты намерены обжаловать это решение суда и направить соответствующее обращение о запрещении празднования Дня Победы Президенту Украины, председателю Верховной Рады, Генеральному прокурору Украины.

«Мы выполним решение суда и не будем проводить запланированные мероприятия, однако завтра придем к Холму Славы во Львове без партийной символики и красных флагов Победы. Придем, чтобы возложить цветы и поклониться воинам-освободителям, похороненным здесь, и отдать дань памяти всем, кто завоевал в борьбе Великую Победу», - отметил В.МУЗЫКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, 9 мая во Львове в 11.00 у Холма Славы начнется торжественный митинг по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, в котором примут участие председатель Львовской ОГА Василий ГОРБАЛЬ, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ, командующий войсками Западного оперативного командования Юрий ДУМАНСКИЙ, представители ветеранских организаций.

 

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