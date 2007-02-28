Тимошенко пообедает с американскими политиками

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО начала трехдневный визит в США.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера вечером Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Вашингтон.

Сегодня утром она выступит в Центре стратегических и международных исследований с речью и ответит на вопросы.

В этом центре в декабре прошлого года во время своего визита в США выступал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Центр является неправительственной организацией. Известный американский политолог Збигнев БЗЕЖИНСКИЙ является советником этого центра. В состав наблюдательного совета Центра стратегических и международных исследований входит бывший Госсекретарь США Генри КИСИНДЖЕР.

После этого в честь Ю.ТИМОШЕНКО будет дан обед, в котором примут участие представители экспертных центров и правительственных структур США, известные политики с украинской и американской стороны.

В этот же день Ю.ТИМОШЕНКО встретится с бывшим Госсекретерем США Мадлен ОЛБРАЙТ в Национальном демократическом институте, даст интервью газете «Вашингтон пост» и телеканалу Си-Эн-Эн.

В четверг запланирована встреча лидера БЮТ с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ и сенатором Ричардом ЛУГАРОМ, встречи с конгрессменами, представителями украинской диаспоры.

В пятницу Ю.ТИМОШЕНКО встретится с представителями Вашингтонской деловой группы (в нее входят компании, ведущие бизнес в Украине).

Ю.ТИМОШЕНКО выступит в Национальном пресс-клубе, а также запланирована встреча с Госсекретарем США Кондолизой РАЙС, сенаторами от Республиканской и Демократической партий.