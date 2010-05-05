Азаров услышал «истерические стенания» оппозиции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что оппозиция теряет землю под ногами, создавая «бессмысленные» комитеты спасения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Понимая изменения для нашего государства после восстановления сотрудничества с Россией, чувствуя, что теряют почву под ногами, так называемая оппозиция прибегла к привычным для нее обману, провокаций, истерическим стенаниям, бессмысленным комитетам спасения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он считает, что оппозиционные силы пять лет «спасали страну вплоть до ее истощения».

«Хватит, больше мы не позволим разрушать государство», - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер сообщил, что сегодня на заседании правительство рассмотрит вопрос об определения порядка финансирования бюджетных программ, что, по его мнению, важно для наведения порядка в государстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в помещении Союза писателей Украины состоится заседание инициативной группы по созданию Комитета спасения Украины. На собрание инициативной группы по созданию Общественного комитета спасения Украины «настойчиво приглашаются» лидеры всех «без исключения партий, больших и малых, представленных в оппозиционной части Верховной Рады».

За немедленное создание Комитета спасения Украины высказались десятки авторитетных общественных деятелей и представителей интеллигенции, которые изложили свою позицию в Воззвании к украинцам.

Целями деятельности комитета определены: отстаивание территориальной целостности и суверенитета Украины; защита свобод и достоинства граждан, их политических, социально-экономических и национально-культурных прав; борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины.