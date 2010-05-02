В ПР считают, что Украина представляет для России большую опасность

В Партии регионов считают, что Украина представляет для России большую опасность, чем наоборот.

В частности, народный депутат от Партии регионов Владимир ЗУБАНОВ в интервью радио “Свобода” выразил мнение, что Украина может показать России, что можно обходиться без диктатуры.

«Украина имеет для России большую опасность относительно влияния на нее. Потому что если у нас будут реформы нормальные, если у нас будет улучшаться жизнь и мы покажем славянскому миру (потому что Россия – это славянский мир), что можно обходиться без диктатуры, иметь оппозицию, СМИ свободные, и достигать успеха, я не знаю, что будет с общественным мнением в России. Я думаю, что с этой стороны Украина для России, и в мире, и для россиян рядовых, она еще большую угрозу вызывает, чем то, что Вы сказали гипотетически о Черноморском флоте. Так что если мы будем нормальным государством консолидированным, какая там угроза? Вы знаете, сколько там кораблей вообще? Семь кораблей», – заявил парламентарий.

В.ЗУБАНОВ высказался за ускорение демаркации границ с Россией. «Следующий вопрос сложный – это демаркация границ. У нас же нет с Россией сейчас границ. Если мы хотим двигаться в Европу, в безвизовый режим, в общее пространство экономическое, то этого не будет, если у нас не будет установленных границ, которые провозглашены в Верховной Раде, затем ратифицированы Госдумой России. Если Россия просто так согласится, чтобы нам Керченский пролив отдать, другие территории… Украина здесь больше заинтересована в этом вопросе», – отметил он.

По словам депутата, он не разделяет инициативы о сокращении лимита на украинские песни в радиоэфире. «Некоторые политики говорят, что сейчас вот вопрос законный, что 50 процентов эфира на радио нужно отдавать украиноязычным передачам, песням. Поскольку песен мало, то они всем поднадоели, потому хотят уменьшить этот процент до 25, а затем до 5, а затем вообще. Я считаю, что нужно сделать, чтобы этих песен было больше. Смотрите, какой подход: если песен мало, то нужно сократить их количество и дальше, а у меня такой подход, что нужно сделать, чтобы этих песен и исполнителей было больше», – заявил В.ЗУБАНОВ.