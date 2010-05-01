В сгоревшей львовской гостинице сегодня должна была состояться свадьба

Практически полностью ликвидирован пожар в помещении львовской гостиницы «SV” на ул. Пилипа Орлика, который возник около 14:00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник пресс-центра ГУ МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Однако он отметил, что в некоторых номерах мансардового помещения еще есть отдельные ячейки огня и их ликвидируют спасатели.

По словам спикера облуправления МЧС, на данное время информации о потерпевших не поступало.

Сегодня здесь должна была состояться свадьба, и именно в разгар пожара к пылающему зданию гостиницы сходились приглашенные гости с букетами цветов.

«Здание гостиницы сильно повреждено, однако невзирая на это молодым и приглашенным на свадьбу удалось сохранить хорошее настроение, и церемония празднования свадьбы перенесена в другое заведение», - сообщил представитель МЧС.

Причины пожара выясняются.