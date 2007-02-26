В УНИАН смоделируют бипартийную систему в Украине (трансляция на 5 канале)

28 февраля 11-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция Агентства моделирования ситуаций, на которой будет представлено очередное исследование специалистов Агентства, - „Формирование бипартийной системы в Украине: текущая ситуация (февраль 2007 г.)”. Исследование посвящено изменению системы власти в Украине, связанной с политической реформой. Главный вывод экспертов, что уже на протяжении 2007 года выкристаллизуется хотя и не классическая, но все же достаточно типичная двухпартийная система в Украине. Основными центрами влияния в конце 2007 года станут Партия регионов и БЮТ. Это означает, что уже в этом году политические силы вокруг Президента и сам В.Ющенко должны определяться со своим местом в новой двухполюсной реальности (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 428-82-73; press@agency.org.ua; info@agency.org.ua Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.