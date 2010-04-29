Янукович забрал в Минск половину Кабмина

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с однодневным рабочим визитом в Республику Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, согласно программе визита запланированы встреча В.ЯНУКОВИЧА и Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, проведение украинско-белорусских переговоров под председательством глав государств в составе официальных делегаций и подписание двусторонних межгосударственных документов.

Президенты и члены официальных делегаций также примут участие в рабочем ланче.

В состав украинской делегации вошли глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, вице-премьер-министр по вопросам АПК Виктор СЛАУТА, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр экономики Василий ЦУШКО, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр охраны окружающей природной среды Виктор БОЙКО, министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК.