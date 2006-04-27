Ехануров нашел крайних

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ констатирует низкий уровень взаимодействия органов власти и местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал, открывая расширенное заседание Кабинета Министров Украины, посвященное обсуждению итогов социально-экономического развития Украины в первом квартале 2006 года.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, одной из проблем, по результатам первого квартала, остается обеспечение бесперебойного функционирования товарных рынков. «Анализ ситуации показывает, что кое-кто из руководителей органов исполнительной власти откровенно пренебрегает своими обязанностями», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. По его словам, из-за их халатности состоялся прирост потребительских цен за счет таких вполне достаточных в Украине продуктов как сахар, картофель и крупы.

Также, отметил премьер, не было позитивных сдвигов в государственной политике в сфере развития экономической конкуренции и ограничения монополизма.

Кроме этого, Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что необходимо пересмотреть подходы к контролю над деятельностью предприятий государственного сектора экономики.

Премьер отметил, что в прошлом году эти предприятия в совокупности не выполнили задания по поступлениям в государственный бюджет.