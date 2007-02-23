Ющенко на день рождения пригласит семейный круг... не больше тридцати лиц

Президент Украины Виктор Ющенко сегодня, в день Защитника отечества, празднует свой 53-й день рождения. В этот день глава государства хотел бы ограничиться празднованиям в семейном кругу, сознался сам Ющенко в интервью “Украине молодой”.

“Откровенно говоря, я не сторонник каких-то больших и шумных празднований. Мне в этот день хочется покоя, хочется видеть семейный круг... не больше тридцати лиц”, - сказал Президент.

Прошлогодним подарком (Екатерина Ющенко подарила мужу старый мотоцикл, о котором он так долго мечтал) Ющенко доволен, правда, это “непростая техника, ему уже 60 лет, потому на этом мотоцикле нужно осторожно ездить, чтобы он еще некоторое время выдержал”.

Виктор Андреевич очень хотел бы получить в подарок еще что-то взлелеянное (что именно - он не сказал) в мечтах, но убежден, что именно это никто не додумается ему подарить. “А относительно нового подарка... – сказал Президент. - Я вам скажу откровенно: что-то материальное тяжело назвать. Не потому, что все есть. Просто знаешь: того, что ты очень хочешь, тебе никогда не подарят. Потому что это уже предмет такого личного интереса, что, кроме тебя, никто не сможет угадать.

Я очень хотел бы, чтобы мой день рождения прошел в согласии, - прибавил Ющенко, - чтобы рядом мотались мои дети. Конечно, это будет обычный рабочий день. Но почему-то мне в этом году очень хотелось бы, чтобы рядом были те люди, которые прошли со мной эти два тяжелых года. Люди, очень часто несправедливо обиженные... Но правда вернется — ложью жизни не пройдешь. И я счастлив, что меня окружают те, кого я глубоко уважаю и ценю, очень много интересных людей...”