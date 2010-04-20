Томенко рад, что регионалы пошли по стопам Тимошенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что последние заявления новой власти свидетельствуют о том, что она «начала продвигать инициативы нашей команды, правда, с многолетним опозданием».

В переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО отметил, что история с так называемыми льготными пенсиями является «длинной и грустной». Он напомнил, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО дважды, в 2005 и 2008 годах, ограничивало максимальный размер льготных пенсий, которые назначались специальными процедурами государственным служащим, народным депутатам, прокурорам, судьям, работникам таможни, дипломатам и др. «Однако, дважды Конституционный Суд по предоставлению народных депутатов Партии регионов, Коммунистической партии и других останавливал действие соответствующих изменений», - отметил Н.ТОМЕНКО. Так, в последний раз, в 2008 году Кабинет министров своим постановлением установил, что максимальный размер пенсии для разных категорий должностных лиц не может превышать 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, а для прокуроров – не более 10 тысяч гривен. «Вместо этого Конституционный Суд по предоставлению 59 народных депутатов от Партии регионов, которых представляли народные депутаты Юрий МИРОШНИЧЕНКО и Михаил ПАПИЕВ, отменил это решение», - подчеркнул политик.

«Так вот, если Партия регионов, придя к власти, решила поддержать нашу пятилетнюю борьбу за справедливость в пенсионном обеспечении – это не может не радовать. Однако, по меньшей мере, при рассмотрении этого вопроса, нужно было бы поблагодарить нас за идею и извиниться перед гражданами страны за то, что 5 лет им отказывали в справедливом обеспечении пенсиями», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Такая же история, по мнению заместителя председателя ВР, возникла и с идеей о так называемом налоге на роскошь. Он напомнил, что так же правительство Ю.ТИМОШЕНКО дважды предлагало Верховной Раде рассмотреть проект закона о налоге на недвижимое имущество (недвижимость), который предусматривал увеличение налогов на квартиры площадью более 150 кв. м, дома большие 300 кв. м, садовых и дачных домов площадью более 100 кв. м и пр. «Так вот, этот так называемый налог на роскошь голосовался в парламенте дважды - в марте и июне 2009 года, однако и при первом, и при втором голосовании за него подали голоса лишь фракция БЮТ и часть фракции НУ-НС, за исключением некоторых известных политиков из “Нашей Украины” (Юрий КОСТЕНКО, Николай МАРТЫНЕНКО, Иван ПЛЮЩ, Петр ЮЩЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК), которые данные законопроекты дважды не поддержали, так же, как и Партия регионов и Коммунистическая партия, которые тоже не дали за них ни одного голоса», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он еще раз выразил убеждение, что необходимо обеспечивать справедливость в социальной сфере, в частности в том, что касается «элитных пенсий» или «налога на роскошь». Он отметил, что поддерживает принятие таких решений, однако с грустью констатирует, что, к сожалению, позиция нынешних борцов за народную справедливость на протяжении многих лет была абсолютно противоположной.