В Харьковской области пытались подорвать судью
11:11, 27 апреля 2006Политика
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На место проишествия выехали правоохранители
В райцентре Золочев Харьковской области во дворе частного дома, где живет судья Золочевского района Валентин ЮРЕВИЧ, прогремел взрыв.
Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, взрыв прогремел сегодня в 8.20. По предварительным неофициальным данным, разбиты стекла в окнах. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия выехали подразделения взрывотехнической службы, а также представители правоохранительных органов.
Эту информацию УНИАН подтвердили в структурах милиции, прокуратуры и МинЧС.
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