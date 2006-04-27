В Харьковской области пытались подорвать судью

В райцентре Золочев Харьковской области во дворе частного дома, где живет судья Золочевского района Валентин ЮРЕВИЧ, прогремел взрыв.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, взрыв прогремел сегодня в 8.20. По предварительным неофициальным данным, разбиты стекла в окнах. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия выехали подразделения взрывотехнической службы, а также представители правоохранительных органов.

Эту информацию УНИАН подтвердили в структурах милиции, прокуратуры и МинЧС.