Эксперт посоветовал регионалам сильный ход в сторону БЮТа

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что вопрос переформатирования парламентских комитетов находится больше в плоскости пиара, а переговоры об обмене должностей могут привести к активизации центробежных процессов во фракции БЮТ и очередному расколу.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО о перспективах перераспределения руководящих должностей в парламентских комитетах, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, «регионалам» стоило бы пойти навстречу оппозиции, выделить им положенные комитеты, и это был бы сильный ход, но вместо этого они используют лишнюю возможность для обострения противоречий внутри БЮТ. «Идея обмена комитетов усилит центробежные процессы в оппозиционных фракциях и стимулирует ряд депутатов к исходу в коалицию. Поэтому, скорее всего, позицию БЮТ в этом вопросе стоит расценивать как PR-технологию», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, неготовность коалиции перераспределить в адрес оппозиции необходимые комитеты свидетельствует о неспособности провластных фракций договориться.

«Команда ЯНУКОВИЧА пытается выжать из ситуации максимум дивидендов. Они не готовы искать компромисс со слабыми, на их взгляд, партнерами. Именно в этом и заключается стремление нивелировать значимость фракции КПУ путем инкорпорации в коалицию отдельных депутатов из оппозиции. Как только эта цель будет достигнута, коммунисты перейдут в разряд «хромых уток» и с ними попросту перестанут считаться, как в случае с ЧЕРНОВЕЦКИМ», - подытожил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ требует рассмотреть вопрос о перераспределении парламентских комитетов между оппозицией и коалицией, чтобы комитеты, которые имеют контролирующие функции, возглавили представители оппозиции.

13 апреля во время Согласительного совета лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что фракция БЮТ всю неделю готовила свои предложения по перераспределению комитетов. По словам лидера фракции БЮТ, вчера все предложения были переданы в регламентный комитет.

В интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция Партии регионов готова обменять руководство в парламентском Комитете по вопросам свободы слова и информации на руководство в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики.