Херсонский губернатор передумал вывешивать советские флаги

Глава Херсонской облгосадминистрации Анатолий ГРИЦЕНКО отменил решение о размещении советских флагов на административных зданиях в области 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении председателя ОГА № 336 от 14 апреля «О внесении изменений в дополнение к плану мероприятий по подготовке и празднованию в области 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной вей 1941-1945 годов», текст которого размещен на официальном сайте учреждения.

В пункте 7 дополнения к плану мероприятий указано вместо «флагов страны-победителя в Великой Отечественной войне» поручается использовать в праздничных мероприятиях «символику лет Великой Отечественной войны».

Как сообщал УНИАН, 1 апреля председатель Херсонской ОГА А.ГРИЦЕНКО подписал распоряжение «О дополнительных мероприятиях по празднованию в области 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в котором поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления в День Победы перед админзданиями вместе с Государственным флагом Украины разместить флаг государства-победителя в Великой Отечественной войне с изображением серпа и молота. Также документом рекомендовалось «предприятиям, учреждениям, организациям, которые расположены на территории области, приобщиться к выполнению этого задания».

Это решение губернатора вызвало возмущение в обществе. В частности, Херсонская областная организация Всеукраинского объединения "Свобода" заявила о намерении обратиться в суд и прокуратуру с требованием отменить указанное распоряжение.

Народные депутаты от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО и Ольга ГЕРАСИМЬЮК по этому вопросу обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.