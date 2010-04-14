Что может предложить Украина в обмен на снижение цены на газ

Украина имеет козыри в переговорах с Россией, считают украинские и российские эксперты, опрошенные Киевским Институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, директор Международного центра политической экспертизы (Россия, Москва) Евгений МИНЧЕНКО отметил, что привлекательных для России объектов в Украине становится все меньше и меньше.

«Предприятия химической промышленности, в частности Одесский припортовый завод, из-за которого ломались копья в прошлом году, сейчас не очень интересен с финансовой точки зрения, при нынешней цене на газ. И даже если цена будет, например, как в Германии. Металлургия – и так уже российский бизнес накупил предприятий, которые можно было бы назвать стратегическими – но, опять же, уровень их рентабельности не так уж велик, чтобы они были очень интересны. Конкретные какие-то высокотехнологичные предприятия типа «Турбоатома», «Мотор Сичи» – да, они интересны. Но это не может быть ценой размена», - сказал он.

По мнению Е.МИНЧЕНКО, прямого обмена какого-то набора предприятий в обмен на скидки по газу быть не может. «Может быть какой-то пересмотр формулы. Я не исключаю такого варианта, что, скажем, будет обсуждаться возможность прямых поставок «Газпромом» газа, минуя «Нафтогаз Украины», тем предприятиям, собственниками которых является российский бизнес. Наверное, такой формат возможен», - считает эксперт.

Директор инвестиционно-банковского департамента компании "Dragon Capital" Максим НЕФЕДОВ также сомневается в существовании подобных договоренностей Москвы и Киева.

«Я считаю, что это из серии обычных страшилок. У нас раз в год появляется сообщение о том, что взорвался Чернобыль и облако идет на Киев», - сказал эксперт, а также отметил, что не видит никакой возможности каким-либо образом осуществить задуманное, даже если такой «коварный план» действительно существует.

«Объекты продаются на торгах. Кто предложит более высокую цену тот и выиграет торги, вот и все. Если это будут российские деньги, я не вижу в этом никакой проблемы. В конце концов, капитал не имеет никакой национальной принадлежности. Если в каких-то отечественных предприятиях россияне видят больше ценности, видят какую-то синергию со своими активами, то я бы лично только приветствовал их инвестиции. Если же, к примеру, американские инвесторы предложат более высокую цену, значит приватизируемый объект достанется им. В любом случае Украина от этого только выиграет», - считает М.НЕФЕДОВ.

При этом эксперт заметил, что в настоящий момент переговорные позиции Украины сильнее, чем они были ранее. «На то есть много причин: сокращение потребления газа в Европе, открытие новых месторождений благодаря разработке новых технологий добычи сланцевого газа, общая тенденция к снижению цены на газ. Это все в плюс для украинской переговорной позиции. Наверное, можно будет сыграть на каких-то общеполитических козырях, политических жестах в пользу России. У украинской делегации неплохие шансы получить более либеральные условия. По крайней мере, опыт восточно-европейских соседей показывает, что им удалось «сторговаться» с «Газпромом» на те или иные уступки», - сказал он.

Народный депутат от Партии регионов Павел КЛИМЕЦ, комментируя данную тему, в первую очередь отметил, что нынешняя власть всегда отличалась сильной «проукраинской» позицией, интересы страны и украинских предприятий для людей, находящихся во власти в данный момент, всегда были приоритетом.

«Уже давно пора перестать жить в мифах и «словоблудии» относительно экономических тем, а главное - перестать комментировать то, о чем нет достоверной и полной информации. Я не был участником переговоров и не готовил материалы к ним, я могу только транслировать свою личную позицию. Переговоры украинского правительства по газу - это сложная система интересов двух стран и трудоемкие расчеты. Могу вас заверить, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ выстраивают свою позицию исключительно в интересах Украины», - сказал П.КЛИМЕЦ.

Относительно возможности экспансии российского бизнеса в Украину народный депутат отметил: «Думаю, будет иметь место украинская экспансия по всем направлениям, и не только в Россию. Потому что завоевывать новые рынки будем мы. Одна из задач нового правительства - экономический рост и развитие промышленности, а значит - поддержка реального сектора и расширение рынков сбыта для украинской продукции. Для украинского бизнеса приход к власти команды, в которой много экономистов и людей, на практике знающих, как функционируют законы рыночной экономики, чреват только дополнительными инвестициями и развитием», - считает П.КЛИМЕЦ.

Экс-председатель Госкомпредпринимательства Украины, президент Аналитического центра "Академия" Александра КУЖЕЛЬ, напротив, полагает, что такие договоренности вполне возможны.

«Никто не будет нам идти ни на какие уступки. Каждая страна должна беспокоиться о своем народе, о своем бизнесе и о своем благополучии. Поэтому, если и будут какие-то договора, то только на основе других уступок правительства. У нас еще с вами есть много, чего можно отдать: и телефоны и порты и очень многое», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Не исключает она и существование списка украинских предприятий, интересных российскому бизнесу. «Эти предложения могли быть разработаны россиянами с бизнесом, который здесь работает. Если тот же ГРИГОРИШИН сегодня «на Фонде госимущества», то я не удивляюсь, что такой список есть», - считает А.КУЖЕЛЬ.

Как известно, в украинских и российских СМИ появилась информация о том, что Россия намерена продолжать процесс установления контроля над стратегическими предприятиями Украины, и Кремль уже назвал это одним из условий снижения цены на газ для Киева. Также фигурирует информация о существовании списка украинских предприятий, контроль над которыми хотели бы получить россияне и который премьер-министры России и Украины обсуждали во время встречи.