Почему Янукович спокойно наблюдает за красным реваншем?

Народные депутаты Украины, члены фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Ирина ГЕРАЩЕНКО и Ольга ГЕРАСИМЮК обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой дать оценку намерениям членов Коммунистической партии Украины установить памятник Сталину в Запорожье.

«Подобные заявления и намерения получили негативную реакцию в Украине и мире, это дерзкая провокация, направленная на раскол общества», - отмечают депутаты. «Попытка героизации диктатора в канун Великой Победы, на которую работали и миллионы жертв ГУЛАГа, построенного сталинским режимом, выглядит особенно цинично. Так же цинично забыть о том, что именно Сталин и его соратники накануне войны уничтожили руководство Красной Армии, обескровили ее. В то время, когда по всей Европе уже работали нацистские концлагеря, Сталин благословлял пакт Молотова–Риббентропа и был союзником Гитлера», - напоминают политики.

«Два месяца назад новая украинская власть обещала, что никогда не будет спекулировать на темах, которые раскалывают украинское общество, вместо этого, сегодня спокойно наблюдает за красным реваншем, за грубыми попытками пересмотреть самые трагичные страницы украинской истории. Если сегодня Президент не остановит эти действия, то следующим этапом будет переписывание учебников истории, отрицание сталинского террора, депортаций, голодомора», - заявила И.ГЕРАЩЕНКО в интервью УНИАН.

По мнению депутатов, заявления коммунистов о необходимости установления памятников Сталину во всех областных центрах, намерения Херсонского областного председателя развесить флаги Советского Союза в области на День Победы должны получить жесткую реакцию со стороны Президента, должны быть осуждены властью, всеми здравомыслящими людьми в коалиции.

И.ГЕРАЩЕНКО и О.ГЕРАСИМЮК также напомнили, что в соседней России признали, что именно сталинский режим был причастен к уничтожению 22 тысяч польских офицеров в Катыни, и этому преступлению так же нет оправдания.