Газовые предложения Азарова Путин назвал "интересными"

Украина подготовила «интересные» предложения в газовой сфере, которые готова рассматривать Российская Федерация. Об этом заявил председатель правительства РФ Владимир ПУТИН по завершению переговоров в Москве с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, которые состоялись сегодня в аэропорту «Внуково-2», передает корреспондент УНИАН.

«Мы затронули газовые отношения. Николай Янович (АЗАРОВ - УНИАН) сделал предложения по поручению президента Украины - эти предложения интересные, допускаю, что мы можем выйти на решения, но они требуют проработки. Это в значительной степени счетные позиции, и мы должны подумать», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь премьер-министр Украины сообщил, что все эти предложения «не простые и требуют детальной проработки». При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что стороны договорились провести эти переговоры в сжатые сроки.