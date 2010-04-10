В Москве начались переговоры Азарова с Путиным

В Москве в аэропорту «Внуково-2» проходят переговоры премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны в переговорах также принимают участие министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН, с российской – вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

Переговоры, запланированные в резиденции Ново-Огарево, перенесены в аэропорт «Внуково-2», поскольку В.ПУТИН в ближайшее время планирует срочно вылететь в Смоленск.

В то же время, все ранее запланированные вопросы остаются в повестке дня переговоров. По их итогам М.АЗАРОВ и В.ПУТИН сделают заявление для представителей СМИ, отмечается в сообщении.