Лавринович: интересен опыт России в реорганизации госслужбы

Модель правительств стран Европейского Союза будет взята за основу при реформировании системы органов исполнительной власти в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом шла речь во время первого заседания рабочей группы по законодательному и институционному обеспечению реформ, которая действует в рамках Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.

В ходе заседания группы, которую возглавляет министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, были обсуждены основополагающие вопросы организации и реформирования государственной службы в стране. В частности, обсуждены направления приведения форм и способов функционирования государственного управления к той модели, которая функционирует в странах Европейского Союза и Российской Федерации.

Как отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, Украине интересен опыт России, которая уже провела реформирование системы государственного управления по европейскому образцу.

Министр также отметил, что существующая в Украине система государственной службы и органов исполнительной власти неэффективна.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, рабочая группа готовит предложения по концепции реформирования государственного управления, которая будет передана на рассмотрение Президенту.

Среди задач, которые поставлены рабочей группой, – определение основных путей реформирования системы органов исполнительной власти с учетом необходимости усиления правового и политического статуса министерств, разграничения политических и административных должностей в системе центральных органов исполнительной власти и тому подобное.

Предусматривается, что рабочая группа предложит соответствующие изменения к закону о Кабинете министров Украины, разработает новую редакцию закона о государственной службе. Предусматривается разработка проекта закона о центральных органах исполнительной власти.

В состав подгруппы по вопросам реформирования системы органов государственной власти вошли представители Кабинета министров, Министерства юстиции, Института законодательства Верховной Рады, Национальной академии правовых наук и общественных организаций.

Как отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, отбор членов рабочей группы осуществлялся по профессиональному признаку с учетом опыта работы в соответствующей сфере.