Табачник: Украина не собирается отказываться от Болонской системы

Украина не собирается отказываться от Болонской системы, однако постарается сохранить конкурентные преимущества своей системы образования.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сказал в Москве на совместной пресс-конференции с министром образования и науки России Андреем ФУРСЕНКО.

«Мы не собираемся отказываться от Болонской системы. Мы хотим наши усилия, наши наработки, которые есть у Украины и России, синхронизировать и сделать так, чтобы нашим учебным заведениям было проще в учебном процессе», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он также сообщил, что для украинского стандарта высшего образования нельзя устанавливать какую-либо верхнюю планку. «Я считаю, что надо устанавливать только нижнюю планку, а дальше каждый растет так, как может», - сказал министр.

В свою очередь, А.ФУРСЕНКО подтвердил, что Украина и Россия традиционно сотрудничали в вопросе адаптации Болонской системы к существующим системам образования на всех встречах министров стран Болонского процесса в 2004, 2005 и 2006 годах.

«Болонский процесс – этот тот процесс, в котором все страны, в том числе европейские, видят определенные странности и сложности», - сказал он.

Российский министр сообщил, что много вопросов задают представители технических вузов Германии – насколько Болонский процесс соответствует традициям инженерного образования в Германии. Кроме того, об этом говорят и представители французских технических школ.

«Поэтому, когда мы говорим о взаимодействии, то мы должны понять, как Болонский процесс, реализуя главную задачу – увеличение конкурентоспособности наших образований – украинского и российского, при этом не создает сложностей и не разрушает то, что является нашим конкурентным преимуществом», - сказал А.ФУРСЕНКО.

Он сообщил, что эти вопросы он регулярно обсуждает с коллегами-министрами из Великобритании, Франции и Германии. «Но учитывая, что корни нашего образования с Украиной гораздо более общие, то считаю, что сотрудничество с Украиной может быть более эффективным и дать большие результаты», - сказал А.ФУРСЕНКО.

Д.ТАБАЧНИК также добавил, что недовольство Болонской системой высказывают и творческие вузы.