Боделан уже в Украине

Сегодня около 13.00 в международном аэропорту «Одесса» приземлился самолет из Москвы, на борту которого находялись народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и экс-мэр Одессы Руслан БОДЕЛАН.

Как передает корреспондент УНИАН, у пассажирского терминала Р.БОДЕЛАНУ организовали пикет-встречу представители общественных организаций «Свободная Одесса» и «Комитет обороны Одессы». Участники акции держат в руках плакаты с надписями: «Руслан Борисович, добро пожаловать на нары!", "Аэропорт - СИЗО: дорога хорошая, асфальт уложили, ям нет!".

Как заявил журналистам лидер "Свободной Одессы" Марк СОКОЛОВ, «мы выступаем за то, чтобы этот одиозный деятель, ныне являющийся гражданином Российской Федерации, отправился сразу же в СИЗО за те преступления, которые он совершил против одесситов».

В частности, по мнению активистов одесских общественных организаций, к этим преступлениям относятся "распродажа муниципального имущества, уничтожение городской инфраструктуры и городских дорог".

"Этот человек заслуживает самого жесткого наказания и не должен сейчас разъезжать по городу. Он должен сидеть в тюрьме", - заявляют участники акции, которые намереваются «надеть на экс-мэра наручники, то есть провести гражданский арест».

Между тем, родственники Р.БОДЕЛАНА, группа пенсионеров и представителей партии «Родына» держат в руках партийные флаги. Их поддерживают также предприниматели с рынков «Северный» и «Куяльник».

У пассажирского терминала аэропорта представителей прокуратуры не видно, хотя накануне прокурор Одесской области Василий ПРИСЯЖНЮК сообщил, что уголовное преследование Р.БОДЕЛАНА не прекращалось. «В прокуратуре Одесской области есть несколько уголовных дел в отношении БОДЕЛАНА. И никто их не закрывал», - сказал В.ПРИСЯЖНЮК.

После 20-минутной задержки в здании аэропорта Р.БОДЕЛАН в кольце охранников прошел рядом с пикетом и встречающими, сел в автомобиль и уехал.

Не смогли произвести гражданский арест Р.БОДЕЛАНА и активисты местных общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА. 5 мая 2005 года он был объявлен во всеукраинский розыск. СраЗУ после этого Р.БОДЕЛАН эмигрировал в Российскую Федерацию, где, приняв российское гражданство, работал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.