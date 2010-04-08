Донецкий суд не имел права принимать решение в отношении Бандеры

Министр Кабинета министров оппозиционного правительства, народный депутат от фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ считает, что донецкий суд не имел права принимать решение по вопросу присвоения Степану Бандере звание Героя Украины, поскольку это не его компетенция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня во время брифинга.

По его словам, донецкий суд не входит в перечень судов, которые имеют право рассматривать такие административные иски.

«Поэтому понятно, что этот суд не был компетентен принимать такое решение», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ высказал мнение, что по апелляции это решение суда будет отменено.

«Но здесь речь идет не о юриспруденции, а, скорее, о политике», - сказал он.

Как сообщал УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ от 20 января 2010 года на то время Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.