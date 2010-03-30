Путин потребовал «выковырять террористов со дна канализации»

Найти организаторов взрывов в московском метро должно стать делом чести для правоохранителей, заявил во вторник глава правительства России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности на транспорте.

«Мы знаем, что они (пособники и организаторы терактов) залегли на дно. Но это дело чести правоохранительных органов - выковырять их с этого дна канализации на свет Божий», - цитирует Путина РИА Новости.

«Уверен, что это будет сделано», - добавил премьер.