Путин потребовал «выковырять террористов со дна канализации»
16:13, 30 марта 2010Политика
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Премьер РФ - о безопасности
Найти организаторов взрывов в московском метро должно стать делом чести для правоохранителей, заявил во вторник глава правительства России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности на транспорте.
«Мы знаем, что они (пособники и организаторы терактов) залегли на дно. Но это дело чести правоохранительных органов - выковырять их с этого дна канализации на свет Божий», - цитирует Путина РИА Новости.
«Уверен, что это будет сделано», - добавил премьер.
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