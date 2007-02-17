Выступление Луценко в Одессе встретило сопротивление

Политический проект «Народная самооборона» представил сегодня в Одессе лидер Гражданского движения экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, 25-минутное опоздание на встречу с журналистами Ю.ЛУЦЕНКО объяснил затянувшимися встречами с одесситами. Цель «Народной самообороны» в том, сказал он, чтобы «дать народу выразить свое мнение о социально-экономической ситуации в стране, а возможно, и протест против своеволия властей».

По его словам, первым шагом организации станет «Марш справедливости», намеченный на весну – конкретные сроки пока не определены. Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что «приехал спросить одесситов, довольны ли они властью? И если нет – люди могут выйти на площади и самоорганизовываться на местах, при этом партийная принадлежность значения не имеет».

Среди актуальных одесских проблем Ю.ЛУЦЕНКО отметил прежде всего передачу в частные руки «Малиновского рынка» и продолжающийся захват земель в парковых зонах города. А вот проблема тарифов на услуги ЖКХ, по мнению советника Президента, «должна решаться в Киеве, в частности, следует снять НДС на услуги в жилищно-комунальной сфере».

О своем приемнике Василии ЦУШКО экс-глава МВД отозвался положительно, однако заявил, что судя по последним назначениям, тот «не управляет процессом и является свадебным генералом без звания».

На Приморском бульваре, возле памятника Дюку, состоялся концерт, организованный «Народной самообороной». А в 17.00 к тысячам одесситов, собравшимся под малиновыми флагами, обратились с импровизированной сцены Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай КАТЕРИНЧУК и Ю.ЛУЦЕНКО. Они призвали «требовать от политиков выполнения предвыборных обязательств, добиваться улучшения условий жизни. А если власти в этом откажут, выходить на улицы и площади, становиться под малиновые флаги и вливаться в ряды «Народной самообороны».

Во время встречи Ю.ЛУЦЕНКО с одесситами коммунисты и группы молодчиков, которых раньше можно было видеть на митингах Партии регионов, а также другие оппоненты «Народной самообороны» устраивали потасовки с прибывшими на Приморский бульвар жителями города и глушили выступления ораторов воем сирен. Сотрудники милиции иногда вмешивались в «разборки», а чаще наблюдали со стороны, как группы хулиганов устраивали драки.