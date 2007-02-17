Порошенко раздал номер своего мобильника, чтобы помещать давлению на партийцев

Председателем Херсонской областной организации политической партии «Народный Союз «Наша Украина» избран губернатор Херсонской области Борис СИЛЕНКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято отчетно-избирательной конференцией НСНУ. Кандидатуру Б.СИЛЕНКОВА в ходе тайного голосования поддержали 145 делегатов конференции из 251.

Вторая кандидатура на эту должность - Владимира ФИАЛКОВСКОГО - набрала 103 голоса. Три бюллетеня признаны недействительными.

Перед началом конференции было объявлено, что процедура голосования пройдет без предварительного обсуждения и без отчета председателя областной организации, чтобы это не «раскалывало организацию».

Выступая на конференции перед голосованием член политсовета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО выразил сожаление, что ситуация в Херсонской области сложилась таким образом, что в работу областной организации пришлось вмешиваться политсовету партии.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить честные, демократические, прозрачные выборы председателя Херсонской организации НСНУ.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что он никому не позволит давить на партийцев и если будут попытки чистки партийных рядов со стороны председателя областной организации он этого не допустит. С этой целью П.ПОРОШЕНКО раздал всеми собравшимися номер своего мобильного телефона.

Как сообщал УНИАН, в работе конференции, кроме П.ПОРОШЕНКО, принимали участие народные депутаты Павел ЖЕБРИВСКИЙ и Игорь КРИЛЬ.

Отчетно-избирательные конференции НСНУ на этой и на будущей неделе будут проходить во всех регионах Украины.

31 марта запланирован съезд партии.