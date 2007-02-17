Луценко: Людей не интересует, что Янукович думает про НАТО

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО призывает сторонников разных политических сил присоединяться к акции «Народной самообороны».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции в Одессе.

«Я хочу видеть на своем митинге и флаги других политических сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, представители СПУ начали выходить на митинги «Народной самообороны» в Полтаве, Хмельницком и Черкассах.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО призывает сторонников Партии регионов спросить у избранных ими политиков, что они сделали для улучшения жизни народа. «Я хотел бы их (сторонников Партии регионов) спросить, вы готовы спросить у нанятых вами политиков, где улучшение нашей жизни уже сегодня», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, людей не интересует, что думает премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ о НАТО, о языках, как он относится к ПУТИНУ, БЛЭРУ, или БУШУ, людей, в первую очередь, интересует решение проблем, связанных с тарифами, платой за земельный пай, зарплатами и пенсиями.