Заседание СНБО Украины (5 фото)
Расматривались утечка капиталов и допуск иностранных военных на территорию Украины
16 февраля под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате главы государства состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (CНБО).
CНБО рассмотрел вопрос о допускt подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году в рамках военного сотрудничества для участия в многонациональных военных учениях.
На заседании СНБО Президент Украины заявил, что масштабы утечки капиталов с Украины представляют угрозу национальной безопасности государства. По его словам, в период с 2004 года по сентябрь 2006-го отток капитала из Украины составлял 12,9 млрд. долларов США. По результатам заседания СНБО правительству будет предложено подготовить изменения в законодательство для решения проблемы утечки капиталов.
|Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
|Министр обороны Анатолий Гриценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий Гайдук, премьер-министр Виктор Янукович и Президент Виктор Ющенко на заседании СНБО
|Министр обороны Анатолий Гриценко и премьер-министр Виктор Янукович
|Заместитель главы Секретариата Президента Арсений Яценюк и народный депутат Петр Порошенко
|Президент Украины Виктор Ющенко и глава Секретариата Президента Виктор Балога
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН
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