Заседание СНБО Украины (5 фото)

16 февраля под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате главы государства состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (CНБО).

CНБО рассмотрел вопрос о допускt подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году в рамках военного сотрудничества для участия в многонациональных военных учениях.

На заседании СНБО Президент Украины заявил, что масштабы утечки капиталов с Украины представляют угрозу национальной безопасности государства. По его словам, в период с 2004 года по сентябрь 2006-го отток капитала из Украины составлял 12,9 млрд. долларов США. По результатам заседания СНБО правительству будет предложено подготовить изменения в законодательство для решения проблемы утечки капиталов.