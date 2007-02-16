Азаров сполна почувствует, как это – быть в шкуре Тарасюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил членам Совета национальной безопасности и обороны приходить на заседания с мобильными телефонами.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня во время выступления Президента со вступительным словом на очередном заседании СНБО у первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая АЗАРОВА зазвонил телефон. В.ЮЩЕНКО прервал свое выступление и сказал: «Я просил бы Службу безопасности, во второй раз предупреждаю, что сюда с мобильными телефонами никто не заходит».

В свою очередь представитель СБУ, присутствующий на заседании, сообщил, что Служба безопасности не отвечает за эти вопросы, в том числе и во время заседаний СНБО.

В ответ на это В.ЮЩЕНКО еще раз призвал разобраться, «почему на заседание СНБО люди приходят с мобилками».

«Выключите, у кого есть. Николай Янович, это вы всякий раз демонстрируете, что у вас мобилка есть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я прошу дать распоряжение: с мобилками никого не впускать. Я думаю, как на заседаниях правительства, так и на СНБО», - добавил Президент.