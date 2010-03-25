Ющенко: присвоение Бандере Героя не было случайным

Экс-президент Украины, лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО выражает удивление пунктом резолюции Европейского парламента по поводу присвоения Степану Бандере звание Героя Украины.

Об этом В.ЮЩЕНКО написал в письме Президенту Европейского парламента Ежи БУЗЕКУ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Как руководитель государства, который стремился объединить народ на почве его настоящей героической и трагической истории, как политик, который будет продолжать эту работу, не могу не выразить своего удивления относительно пункта резолюции, где выражается глубокое сожаление по поводу присуждения Степану Бандере звание Героя Украины”, - говорится в письме.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что его решение о присвоении С.Бандере звание Героя Украины не было случайным. Оно базировалось на выводах ученых – историков и исследователей архивов.

“Это решение стало проявлением надлежащего уважения человеку, деятельность которого способствовала возрождению независимого Украинского государства”, - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что Польша тоже прошла через “болезненный, но крайне необходимый период пересмотра прошлого, формирования собственного взгляда на свою историю”. По словам экс-президента Украины, для этого полякам пришлось преодолеть умалчивание Катыни, ложь о Варшавском восстании или героическом сопротивлении воинов Армии Краёвой. Поэтому, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, будут оставаться определенные страницы нашего прошлого или его деятели, которые по-разному будут восприниматься украинцами и поляками.

Он убежден, что понимание в оценке Армии Краёвой или Украинской повстанческой армии должно опираться не на то, что одни убивали украинцев, а другие поляков, а на то, что обе структуры бесстрашно противостояли тоталитарным режимам, боролись за национальное освобождение своих народов.

”Возвращение к правде о прошлом, каким болезненным оно бы ни было, - это залог демократического развития в будущем. Работа в этом направлении является воплощением в жизнь настоящих европейских ценностей, поэтому мы будем продолжать ее. Украинцы должны донести до Европы и миру правду о тех, кто боролся за наше освобождение», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Европарламент в своей резолюции от 25 февраля выразил сожаление по поводу решения тогдашнего Президента Украины В.ЮЩЕНКО присвоить звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере, который “сотрудничал с нацистским режимом”.

Депутаты Европарламента выразили надежду, что новый Президент Украины пересмотрит это решение.