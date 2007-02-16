Антикризовики провалят Огрызко и Короля

Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ полагает, что парламентская коалиция не проголосует за кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО на пост министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ на пост председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ заявил вчера журналистам в Донецке после выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

На вопрос о его мнении, проголосует ли антикризисная коалиция за кандидатуры В. ОГРЫЗКО и В. КОРОЛЯ, Р.АХМЕТОВ ответил коротко: "Я думаю, нет".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера также заявил, что представители антикризисной коалиции предварительно настроены негативно в отношении кандидатур на должность министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО и председателя СБУ В.КОРОЛЯ.

Вместе с тем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что перед внесением в парламент кандидатуры В.ОГРЫЗКО этот вопрос обсуждался и не вызывал возражений со стороны партий, входящих в антикризисную коалицию.