Глава КС рассказал, какое давление он считает нормальным

Председатель Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ утверждает, что «давление на Конституционный Суд оказывается, и оказывалось всегда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Давление на Конституционный Суд оказывается, и оказывалось всегда. Другой вопрос - в какой форме», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ, добавив, что имеется в виду шантаж, просьба, подкуп. «Просьб лично ко мне не было», - подчеркнул он, отметив при этом, что по подобным поводам к нему не обращались судьи КС.

В то же время он отметил, что своеобразным давлением на суд можно назвать и аргументацию, которую излагают в своих представлениях или обращениях лица, обращающиеся в КС с просьбой растолковать нормы законов. «Но такое давление я считаю нормальным», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ.

Продолжая тему, И.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что под определенным давлением можно понимать и публикации в СМИ, в частности, критику в адрес КС, однако такое давление он лично, как председатель суда, воспринимает нормально, поскольку, по его мнению, критика способствует работе этого государственного органа.

Отвечая на вопрос о законе, запрещающем КС пересматривать изменения к Конституции, И.ДОМБРОВСКИЙ сказал: “Я никогда не назову давлением, когда Верховная Рада Украины принимает законы… Сам факт принятия закона я не понимаю как давление”.