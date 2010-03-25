Москва добивается передела собственности в Украине?

Ни на какие уступки для Украины в газовой сфере Москва пока идти не намерена. Об этом пишет сегодня российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

По информации газеты, во время сегодняшних переговоров в Москве премьеров РФ и Украины Владимира ПУТИНА и Николая АЗАРОВА главным станет выстраивание новой схемы отношений в газовой сфере. При этом, как стало известно "Ъ", Москва уже дала понять Киеву, что создание газотранспортного консорциума с участием "Газпрома" - недостаточная плата для снижения цен на газ для Украины. «Москва теперь добивается пересмотра итогов передела собственности в Украине в период правления Виктора ЮЩЕНКО, когда многие российские олигархи потеряли активы в стране», пишет «КоммерсантЪ».

Газовая тема все же обещает быть ключевой - в начале недели ее уже обсуждал с руководством "Газпрома" новый министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН. По данным "Ъ", делегация из Киева предложила пакетное соглашение о создании газотранспортного консорциума для управления украинской ГТС в составе компаний из России, ЕС и Украины, в котором "Газпрому" также предлагался прямой выход на внутренний украинский рынок газа. В обмен Киев рассчитывает на существенное снижение цены на российский газ.

Однако ни на какие уступки в газовой сфере Москва пока идти не намерена. Как пояснил "Ъ" источник в правительстве РФ, "нас полностью устраивает контракт от 19 января 2009 года по газу, и прежде, чем соглашаться на внесение изменений, нужно понять, что Россия получит взамен". В "Газпроме" неофициально подтвердили "Ъ": "Если мы здесь потеряем 3 млрд. долларов, то где-то должны их заработать". При этом газотранспортный консорциум не является той платой, за которую Россия готова снизить цены на газ для Украины, сообщили собеседники "Ъ" в правительстве и в газовой монополии. "Идея требует подробного анализа и разработки нового технико-экономического обоснования. Сейчас не 2002 год, и мы должны понять, на каких условиях мы получим ГТС в концессию и как включить европейского партнера в консорциум в рамках ограничений третьего энергопакета ЕС (запрещает одновременно владеть трубой и продавать газ - "Ъ")", - пояснил источник в "Газпроме".

Таким образом, визит Ю.БОЙКО в Москву во вторник успехом не увенчался. Более того, теперь "Газпром" обеспокоен тем, что в первом квартале "Нафтогаз" отбирает меньше газа, чем предусмотрено контрактом, - в монополии заговорили о проблеме закачки газа в украинские ПХГ к началу осенне-зимнего периода 2010-2011 годов. Судя по всему, цена на газ будет зависеть от объемов, которые готова покупать Украина.

На встрече двух премьеров будут затронуты и другие вопросы. "Прежде всего, мы хотим получить гарантии украинского правительства относительно защиты интересов российского бизнеса от рейдерских атак в этой стране", - пояснил собеседник "Ъ". Он отмечает, что В.ПУТИН неоднократно на переговорах с правительством Юлии ТИМОШЕНКО поднимал вопрос возврата "Татнефти" пакета в 60% акций "Укртатнафты". Кроме того, на прошлой неделе была предпринята неудавшаяся попытка рейдерского захвата одного из пяти украинских облгазов в Харькове, входящих в группу "Газэкс-Украина" российского предпринимателя Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА. По сути, речь идет о намерении РФ добиваться пересмотра итогов передела собственности, который начался в Украине после победы "Оранжевой революции". Кроме того, Москва, похоже, намерена потребовать гарантий, которые впредь гарантируют российским активам в Украине защиту от посягательств.

«Высока вероятность того, что Н.АЗАРОВ такие гарантии предоставит…», - пишет «КоммерсантЪ».

Кроме того, как пояснил "Ъ" источник в Белом доме, России интересен проект по строительству предприятия по производству ядерного топлива, который экс-президент Украины В.ЮЩЕНКО обещал отдать американцам, а не "Росатому", который за него боролся.