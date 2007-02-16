Мартынюк хочет «омоскалить» все областные советы

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК считает, что президентская ветвь власти является для Украины “лишней, чуждой украинской природе”, и со временем будет отменена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Луганске во время встречи представителей местного самоуправления всех уровней Луганской области.

Характеризуя ситуацию в государстве, А.МАРТЫНЮК отметил, что “постепенно развеивается помаранчевый туман и стихают аппетиты «любих друзів».

По его словам, главное на сегодня - навести элементарный порядок в государстве, а затем уже постепенно перейти к выполнению предвыборных обещаний, чтобы на следующих выборах получить мандат доверия избирателей.

Обращаясь к луганским депутатам, А.МАРТЫНЮК призвал: «Не верьте ни в какие досрочные выборы, мы пришли всерьез и надолго».

Относительно референдума по вступлению Украины в НАТО, А.МАРТЫНЮК выразил уверенность, что в ближайшие годы его не будет, поскольку его может назначить только Президент, а он этого не сделает, поскольку знает ответ.

Говоря о завершении политреформы, А.МАРТЫНЮК, среди прочего, сказал, что у коалиции не хватает 300 голосов на сегодня, и нужно дождаться заключения Конституционного Суда. Он упрекнул Конституционный Суд, что такого заключения ожидают уже более года.

Также, по его мнению, все областные советы нужно «омоскалить», то есть передать власть советам, ликвидировать администрации, и “оставить за ними как за МОСКАЛЕМ, когда он был представителем Президента в Крыму, лишь контроль за соблюдением законов на территориях”.

Кроме того, отвечая на вопрос, А.МАРТЫНЮК сообщил, что, возможно, пересмотр госбюджета состоится не по результатам первого квартала, а еще раньше - в сторону повышения социальных выплат, зарплат, пенсий.

По его мнению, невозможно было сразу увеличить зарплаты и пенсии, поскольку это была бы разовая акция, потому это нужно делать постепенно. “А чтобы это можно было выполнить, нужно работать и средства вкладывать в экономику”, - сказал первый вице-спикер.

Также А.МАРТЫНЮК пообещал работникам местного самоуправления отозвать постановление №274, которым местные советы ограничили в штатном расписании, а журналистам коммунальных СМИ порекомендовал не спешить становиться владельцами, потому что советы с каждым годом будут становиться все более зажиточными, и терять такого хозяина не стоит.