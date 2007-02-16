Янукович считает, что Секретариат Ющенко не тем занимается

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что основаниями для заявлений Секретариата Президента об отставке правительства были эмоции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время открытия вокзального комплекса «Дарница».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, этот вопрос еще не обсуждался с юридической точки зрения, но он обязательного будет обсужден на заседании Кабинета министров.

«Если основанием или одной из причин Президента было возмущение, что мы подали иски о неконституционности некоторых указов относительно освобождения председателей районных администраций и так далее, я считаю, что это эмоции», - отметил премьер.

По его мнению, «если мы будем придерживаться законов Украины на высших ступенях власти, тогда будет власть, тогда будет государство. Если мы будем и в дальнейшем на высшем уровне нарушать закон, тогда ничего не выйдет».

По словам премьера, власти нужно заниматься наведением порядка в экономике, улучшать благосостояние людей, «а выяснение отношений не является тем делом, которым нужно заниматься власти, нужно работать».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может обратиться в Конституционный Суд за разъяснением, может ли он отправить в отставку правительство.