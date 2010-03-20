Фельдман считает губернатора Добкина "лучшим вариантом"

Представитель оппозиции, народный депутат от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН считает назначение мэра Харькова Михаила ДОБКИНА главой Харьковской облгосадминистрации самым оптимальным из всех возможных вариантов.

Об этом А.ФЕЛЬДМАН сказал в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя кадровые изменения в Харькове.

«Я думаю, что из всех предложений, которые были, это самый оптимальный вариант», - от метил А.ФЕЛЬДМАН.

«Михаил Маркович, - добавил он, - все-таки имеет опыт работы, он харьковчанин, что очень не маловажно для жителей Харькова и области, он тот человек, который не собирается уезжать после всех каденций своих. Я думаю, что лучше всех он сможет наладить работу областной и городской администрации, поэтому, я считаю, что для Харькова это самый лучший вариант».

На вопрос о том, как оппонирующие политические силы в Харькове восприняли это назначение, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что как руководитель местного БЮТ – главной оппозиционной силы в регионе – он будет искать конструктивный путь взаимодействия.

«Я буду стараться делать так, чтобы вся оппозиция была конструктивной. Максимально открытая власть и оппозиция, которая обоснованно, грамотно и конструктивно критикует все, что, с ее точки зрения, делается плохо», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.

В первый же день работы нового губернатора, сказал при этом депутат, «я принесу и предложу подписать, как и с прежним губернатором, меморандум лоббистского объединения в парламенте «За Харьковщину!».

БЮТовец пожелал новому руководителю области успехов, указав, какие направления считает важными и первоочередными.

«Экономикой заняться обязательно, дороги восстановить. Обеспечить строительство жилья, посевную, обеспечить малоимущих – все программы, которые были начаты до него, он должен развивать. Как представитель оппозиционного отряда, я буду помогать, но и критиковать. А как президент Благотворительного фонда, если будут приглашать и допустят, я буду принимать участие во всех начинаниях», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

При этом он дал высокую оценку работы предыдущего руководства области и считает, что оно заложило достаточно крепкий фундамент для развития.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ о назначении мэра Харькова М.ДОБКИНА главой Харьковской облгосадминистрации. 19 марта вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО в Харькове представил М.ДОБКИНА активу области.

М.ДОБКИН сменил на должности губернатора Арсена АВАКОВА, представителя «Нашей Украины», проработавшего руководителем области с 2005 года.