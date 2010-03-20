Азаров грозит Черновецкому радикальной сменой руководства Киева

Премьер-министр Николай АЗАРОВ предупредил Киевского городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о радикальных шагах по смене руководства в столице в случае нерешения проблем киевлян.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил сегодня во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и последующего развития города Киева.

По словам Н.АЗАРОВА, “Украина для людей должна начинаться с города Киева. И мы собрались именно для того, чтобы найти пути решения проблем, которые есть в городе Киеве”.

Премьер считает, что власть в столице не работает, назвав одной из причин этого неправильную расстановку кадров. “Многие чиновники не являются специалистами в сфере местного хозяйства. Часть руководителей вообще назначена по непонятным критериям. Даже появиться на работу для них проблема”, - заявил Н.АЗАРОВ.

Также премьер считает, что в столице отсутствует эффективное взаимодействие не только между службами, отвечающими за функционирование инфраструктуры города, но и между районными администрациями. “Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует навести порядок в столице. Поэтому вопрос ставится жестко: либо улучшайте свою работу, либо добровольно пишите заявления”, - отметил премьер. При этом он заверил, что правительство готово помочь киевской власти, но ответственность за состояние города должны нести лично мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и главы администраций.

Н.АЗАРОВ также констатировал, что в столице годами не решаются проблемы состояния дорог, тротуаров, изношенности лифтового хозяйства, вывоза мусора, освещения улиц, безопасности на улицах, бесперебойного электро- и водоснабжения, функционирования городских коллекторов.

Он подчеркнул, что состояние коммунального транспорта, тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются, а качество услуг, которые получают жители столицы, снижаются.

Кроме того, отметил глава правительства, приближается летний период, когда существенно увеличивается количество транспортных средств на улицах города, но для решения проблемы транспортных пробок ничего не делается. “Подземные стоянки, парковки так и остались на словах. Как же Киев собирается принимать Евро-2012?”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Обращаясь к присутствующим на совещании представителям МВД, премьер призвал их также присоединиться к решению проблемы пробок в столице.

Отдельно Н.АЗАРОВ отметил нерешенный вопрос эффективности распоряжения земельными ресурсами.

“Время проходит, а проблемы только накапливаются. При этом городская власть использует бюджетные средства на цели, которые во многих случаях являются далеко не первоочередными”, - заявил Н.АЗАРОВ, отметив необходимость срочно восстановить эффективную систему управления столицей.

Поэтому, по словам премьера, некоторое время правительство будет помогать властям Киева наводить порядок. Премьер сообщил, что ответственным за это от правительства будет вице-премьер-министр по вопросам региональной политики Виктор ТИХОНОВ.

“Вместе с ТИХОНОВЫМ, Леонид Михайлович, руководители районных государственных администраций должны приложить максимум усилий, чтобы киевляне за короткое время почувствовали улучшение. Если этого не случится, мы вынуждены будем пойти на радикальные шаги”, - заявил Н.АЗАРОВ.